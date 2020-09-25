Горбачев упрекнул Трампа в попытке привести мир к «стратегическому хаосу»

Первый президент СССР Михаил Горбачев написал статью о политике Трампа, в которой выразил беспокойство разрывом американского президента всех рамок ядерного разоружения. По его мнению, Россия должна оперативно начать решать эту проблему.

По словам Грбачева, политическая конкуренция должна уступить место сотрудничеству в гуманитарной и экономической области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой японскую газету Asahi.

«Администрация Трампа, выступающая за разрыв всех рамок ядерного разоружения, ведет мир к стратегическому хаосу и неопределенному будущему. Создаются новые военные технологии <...> риски все больше нарастают. <…> Это проблема, которую Россия как ядерная держава должна решить в срочном порядке», — написал Горбачев.

Политик уверен, что ситуация с ядерным разоружением должна твердо стоять в международной повестке дня.

Также Горбачев назвал пандемию причиной обострения отношений между Китаем, США и Россией. И напомнил, что когда-то СССР и США смогли найти соглашение в области ядерного разоружения.

Ранее Михаил Горбачев назвал главную ошибку Александра Лукашенко.