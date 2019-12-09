Горбачев сравнил взгляды Жириновского с фашистскими

Высказывания лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского сочли «смахивающими на фашизм». Экс-президент СССР Михаил Горбачев заявил, что слушать политика не стоит.

Жириновского в беседе с сайтом Ura.Ru он сравнил с клоуном, отметив, что давно не обращает внимание на высказывания депутата.

«Его взгляды похожи на фашистские, это всем очевидно. Люди считают его клоуном, дураком, недалеким человеком», — заметил бывший президент СССР.

Горабчев подчеркнул, что ему «неважно, что он там обо мне постоянного везде говорит и пишет». Таким образом он прокомментировал недавнюю фразу Жириновского о том, что многие россияне считают Михаила Горбачев предателем Родины и национальных интересов страны.

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Большинство жителей страны, добавил глава ЛДПР, никогда не изменят своего отношения к Горбачеву и не будут испытывать к нему теплые чувства. Политик сказал, что завершившаяся 30 лет назад холодная война «закончилась капитуляцией». Россия, по его мнению, сдалась «на милость американцам <…> по вине Горбачева».