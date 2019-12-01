Горбачев призвал Россию и США не начинать новой холодной войны

В своей речи Горбачев сказал, что у него остается надежда на восстановление договора о ядерных ракетах малой и средней дальности между Россией и США. То, что сегодня оба государства отказываются от взаимного контроля над вооружением — это шаг к уничтожению всего.

Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет Подробнее

При этом он признал, что на сегодняшний день между Москвой и Вашингтоном нет никакого доверия, а отношения двух стран сегодня хуже, чем были после окончания холодной войны. Но нового холодного противостояния допустить между двумя державами нельзя.

«Возврат к новой холодной войне, а она, если пойдет, то окажется горячей, то это разрушение всей нашей цивилизации», — отметил Горбачев. По его словам, это уже начали понимать политики разных государств и призывают не доводить до такого состояния.

Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о сокращении ядерных ракет средней и малой дальности в 1987 году.

Осенью прошлого года президент США Дональд Трамп объявил, что США приостанавливают действие этого договора, а в этом году Вашингтон вообще вышел из него. В ответ Россия объявила, что действие документа на нее не распространяется.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия снова начнет производство ранее запрещенных договором ракет, но первой ставить их на боевые позиции не намерена.