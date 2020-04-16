Горбачев призвал мир сложить оружие и объединиться

Пандемия коронавируса показала, насколько хрупок наш мир. Когда проблема отступит, всем странам стоит задуматься о сокращении военных бюджетов и поддержке здоровья людей, считает Горбачев.

«Сегодня особенно ясно: необходимо перераспределить средства, перенаправить их с военных целей на цели, связанные с безопасностью человека», — написал в своей статье первый президент СССР Михаил Горбачев. Ее опубликовал журнал Time.

Горбачев подчеркнул, что главной целью руководителей всех государств должна быть безопасность человека: обеспечение людей продовольствием, водой, забота об их здоровье и чистоте окружающей среды. Для этого необходимо разработать стратегию, подготовиться, все спланировать и создать резервы. Но все усилия потерпят крах, если страны будут тратить деньги на гонку вооружений.

«Я никогда не устану повторять: нам нужно демилитаризовать мировые дела, международную политику и мышление», — заявил бывший руководитель Советского Союза.

Весь мир сейчас живет в режиме повышенной готовности из-за пандемии коронавируса, о которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта. Инфекцией заразились уже более двух миллионов человек. От болезни COVID-19, которую вызывает вирус, уже умерли более 137 тысяч жителей Земли. В России люди сейчас живут в режиме строгой самоизоляции. Власти объявили весь апрель нерабочим, чтобы не допустить дальнейшего распространения заразы.