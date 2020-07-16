Горбачев ответил Пушкову на обвинения в «геополитической капитуляции»
Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил сенатору Алексею Пушкову, который обвинил его в «геополитической капитуляции». Об этом сообщило издание «Подъем».
По данным сайт Ura.ru, Горбачев считает претензии в свой адрес необоснованными и его ответ был лаконичным. «Чепуха. Больше и нет за этим ничего», — сказал он.
Ранее Пушков написал в своем Telegram-канале, что Америка не вправе рассуждать о легитимности прошедшего голосования по поправкам в Конституцию.