Горбачев отметил успехи российской науки в борьбе с пандемией коронавируса

Российская наука показала свой потенциал в борьбе с пандемией коронавируса, а полностью победить болезнь все страны смогут только сообща. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал первый президент Советского Союза Михаил Горбачев.

«Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию [коронавируса]. Без каких-то политических игр, интриг и так далее. Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало», — цитирует агентство бывшего советского лидера.

Горбачев отметил, что помимо пандемии всему миру сейчас надо решать ядерную проблему. По словам собеседника, Россия предложила всем ядерным державам подтвердить формулу, что ядерную войну, в которой не может быть победителя, допустить нельзя. Горбачев полностью согласился с этим призывом.

Ранее переводчик первого президента СССР и глава пресс-службы Горбачев-Фонда Павел Палажченко рассказал, что после ухода из власти Горбачев не захотел быть вне политики и в изоляции — он до сих пор работает и развивает свои проекты.