Горбачев назвал причину госпитализации

«Подхватил воспаление легких. Лечусь. Врачи говорят, что скоро избавят меня от этой болезни», — рассказал Горбачев.

Источник в окружении политика заявил, что экс-президента скоро выпишут, сообщил «Интерфакс». По словам инсайдера, «никаких кризисов или обострений у Горбачева медики не фиксируют». Между тем в Горбачев-фонде никакой информацией о состоянии здоровья политика делиться не стали и отказались от комментария.

Горбачев был первым и одновременно последним президентом СССР. После попытки государственного переворота в 1991 году Советский Союз перестал существовать и распался на отдельные суверенные государства. В развале страны многие винят именно Горбачева. Кроме того, экс-президента обвиняют в том, что он «сдал» всю Восточную Европу и полностью блок Варшавского договора. Сам политик эти обвинения отрицает.

Горбачев также был последним генеральным секретарем ЦК КПСС. Он же последним занимал пост председателя президиума Верховного совета СССР.