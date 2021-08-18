Горбачев назвал правильный путь для России

Россия должна развиваться демократическим путем. Это единственно верный путь, который позволит решать любые проблемы. Об этом заявил бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев.

«Отстаивать принципы демократии и правового государства, исключить любую возможность узурпации власти, авантюристических действий — это всегда должно быть заботой общества и государства. Я верю, что демократический путь развития России — единственно правильный, что только на этом пути наша страна может развиваться и решать любые проблемы», — приводит РИА «Новости» слова Горбачева.

По словам бывшего главы СССР, в конце 1980-х годов люди не хотели возвращения к прежним порядкам. Горбачев уверил, что созданные в стране во время перестройки демократические институты выдержали испытание. Он подчеркнул, что шанс сохранить Союз на новой основе был, однако путчисты все-таки развалили страну и потом не раз меняли свои версии произошедшего с СССР.

Накануне Горбачев заявил, что военная миссия Соединенных Штатов в Афганистане была ошибкой изначально. Он назвал американскую операцию в республике неудачной попыткой демократизации многоплеменного общества.