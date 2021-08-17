Горбачев назвал ошибкой американскую миссию в Афганистане

Миссия в Афганистане была изначально ошибочным решением, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев. Это была неудачная попытка демократизации многоплеменного общества.

Горбачев считает — ошибку надо было признать раньше, а сейчас можно только извлечь уроки. Об этом он сообщил РИА «Новости».

«Это с самого начала неудачная затея, хотя на первом этапе Россия ее поддержала. Как и у многих подобных проектов, в ее основе лежали преувеличение угрозы и не очень внятные геополитические замыслы», — отметил Горбачев.

К затее также добавились нереалистичные попытки демократизации многоплеменного общества.

В 1988 году по инициативе Михаила Горбачева были выведены войска СССР из Афганистана. Он считал их присутствие в этой стране ошибкой. За год из Афганистана ехали более ста тысяч военных. Генерал-лейтенант Борис Громов, согласно официальной версии, стал последним советским военнослужащим, когда 15 февраля 1989 года пересек по Мосту Дружбы границу двух стран.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.