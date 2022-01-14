Горбачев-фонд отреагировал на новость об иске к бывшему лидеру СССР из-за гибели литовцев

Руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко прокомментировал сообщение о том, что родственники четырех человек, погибших в ходе столкновений в Вильнюсе в января 1991 года, подали в суд на экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом написало ИА НСН.

По словам Палажченко, фонд не реагирует на подобные сообщения, поскольку не было получено никаких официальных документов.

«Это было в каком-то литовском Telegram-канале, поэтому мы никак не можем это комментировать. Документов никаких нет, повторюсь», — обозначил Палажченко.

Он напомнил, что Горбачев подробно написал в своих мемуарах об этих событиях.

«Я об этом говорить за него не могу», — добавил Палажченко.