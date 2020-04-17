Google заблокировал аккаунт РИА ФАН и удалил все репортажи с YouTube

Компания Google заявила о неких «нарушениях правил Google», не назвав конкретных причин. ФАН заявило, что редакция не нарушала никаких правил Google, международного или российского законодательства. Удаленные материалы были документальными репортажами или трансляциями реальных событий.

Ранее Google заблокировал и удалил аккаунты RT и еще нескольких российских СМИ.

ФАН потребовало от компании Google Incorporated немедленно разблокировать все свои аккаунты и восстановить видеоролики, которые являются собственностью редакции.

Также ФАН направило обращение в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в Государственную думу РФ, Генеральную прокуратуру РФ, Министерство связи РФ с просьбой провести расследование.