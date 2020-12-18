Google внес имя Путина в перевод фразы «Thank you, Mr President»

Обратил внимание на это политолог Владимир Корнилов, который сообщил об этом своим подписчикам в Twitter. Эксперт заметил, что популярную фразу «Thank you, Mr President», которая переводится дословно «Спасибо, господин президент», Google переводит на русский, заменяя слово президент на Владимир Владимирович.

Многие подписчики не поверили политологу, но, перепроверив информацию, убедились в ее достоверности. Одни пользователи увидели в этом «руку ФСБ», а другие считают, что Google хочет получить одобрение Владимира Путина.

Однако если из предложения на английском языке убрать запятую, то перевод будет правильным. Как оказалось, казус с переводом этой фразы не является программной ошибкой, алгоритм актуален для пользователей всех стран мира. Google анализирует ip-адрес, с которого человек переводит эту фразу, и подставляет имя главы его государства.