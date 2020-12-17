Google в России оштрафовали на рекордные три миллиона

Таганский суд Москвы выписал штраф в размере трех миллионов рублей в отношении Google. Компанию наказали за выдачу в поиске запрещенной в России информации на рекордную сумму.

«Google LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2.1 статьи 13.40 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — огласили приговор в суде.

Штраф компания должна выплатить в полном размере не позднее 60 дней с момента вступления в силу судебного постановления.

Поисковик уже штрафовали за аналогичные нарушения в 2018 году, напомнило РИА «Новости». В пресс-службе столичного суда уточнили, что тогда Google заплатил 500 тысяч рублей. Еще 700 тысяч компания выплатила в 2019 году, а в 2020-м — полтора миллиона. Нынешнее наказание назначено за повторное неисполнение требований.

В Роскомнадзоре ранее заметили, что Google до сих пор выдает в поиске сведения об ограниченных на территории РФ интернет-ресурсах. Речь в том числе идет о сайтах с экстремистским, порнографическим и суицидальным контентом.