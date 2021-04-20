Google признал борщ российским

Сервис Google Искусство и культура опубликовал список из 10 российских блюд, которые вошли в историю. В их числе оказался борщ — в материале уточнили, что он имеет много разных версий приготовления, в том числе украинский рецепт.

Авторы статьи поместили борщ на пятое место. Они уточнили, что история этого блюда «уходит в глубину столетий» и добавили, что в XX веке этот «простой и сытный суп стал основным блюдом в меню кафе от Хабаровска до Бреста». В материале сказано, что в традиционном рецепте есть ингредиент, который сейчас исключили — борщевик.

При этом поваренные книги содержат десятки разнообразных вариаций борща, в их числе украинский (с тертым салом и чесноком).

На первое место списка авторы поместили винегрет, назвав его «изумительным блюдом» с горьким и сладким вкусом одновременно. Второе место занял салат Оливье: в материале отметили, что он популярен не только в России, но и на Украине, а также в Турции, Иране, Израиле, Монголии и большинстве стран Латинской Америки. При этом во многих уголках мира его называют «Русским салатом».

Третье место получили сырники — авторы подборки добавили, что иногда их называют творожниками. «Маленькие сладкие лепешки из творога» популярны в России, Белоруссии, Украине, Латвии и Сербии. Четвертое место отдали пельменям, родиной которых считают Урал и Сибирь.

На шестом месте расположилась гречневая каша, на седьмом — бефстроганов: это блюдо связано с богатейшими купцами Строгановыми. Оно получило свой вкус благодаря мастерству личных парижских поваров семьи. Восьмое место заняла окрошка, девятое отдали блинам, а 10 — шашлыку.