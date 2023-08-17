17 августа 2023, 12:06
Google получил миллионный штраф за неудаление ложных видео о спецоперации
Суд в Москве оштрафовал Google на 3 млн рублей за ложные видео о спецоперации
Мировой суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google на три миллиона рублей за отказ удалять видео с недостоверными сведениями о спецоперации на Украине. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.
Западную корпорацию признали виновной в нарушении части 2 статьи 13.41 КоАП РФ. По ней юрлицо, владеющее интернет-ресурсом, может получить штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей за отказ удалить информацию, несмотря на требования российского законодательства.
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«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — огласил решение по Google судья.
В материалах дела указали, что компании направили уведомление о необходимости удалить с видеоплатформы YouTube ролики, содержащие ложную информацию о спецоперации. Также корпорация должна была убрать с площадки видео, в которых рассказывают о методах нелегального проникновения на охраняемые объекты, где опасно находиться.
В конце июня Мировой суд Пресненского района Москвы обязал Google выплатить штраф более четырех миллиардов рублей. Причиной стала неуплата западной корпорацией предыдущего взыскания, наложенного Федеральной антимонопольной службой.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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