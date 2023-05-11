Общество 11 мая 2023, 11:38 Google оштрафовали за отказ удалить ролики с ЛГБТ-пропагандой и фейками об СВО Мировой судья оштрафовал Google на 3 млн рублей из-за ЛГБТ-пропаганды и фейков об СВО Unsplash

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Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал компанию Google на три миллиона рублей за отказ удалить ролики, в которых содержатся ЛГБТ-пропаганда и фейки о ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил «Интерфакс».

«Назначить Google LLC наказание в виде административного штрафа в размере трех миллионов рублей», — огласил постановление судья.

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Корпорацию признали виновной в невыполнении требований по удалению контента. В материалах суда уточнили, что причиной штрафа стали ролики на YouTube с недостоверными сведениями о ходе СВО и пропагандой нетрадиционных сексуальных установок. Кроме того, Google не удалила видео о руферах и зацеперах. Протоколы на компанию составил Роскомнадзор после игнорирования требований об удалении информации.

Корпорацию представлял на суде защитник, просивший прекратить производство. Он заявил, что в действиях Google якобы нет состава и события правонарушения.

В начале года американская компания без предупреждения уволила 12 тысяч сотрудников по всему миру. После этого потерявшие работу люди устроили в Сети флешмоб с жалобами на Google.