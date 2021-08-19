Google оштрафовали еще на два миллиона рублей в России

Суд в Москве оштрафовал Google еще на два миллиона рублей. Причина — отказ удалять запрещенную информацию.

Постановление вынес мировой судья судебного участка №422 Таганского района города. Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, сообщил Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Google назначено наказание в виде административного штрафа в размере двух миллионов рублей.

На судебном заседании 17 августа компанию оштрафовали на 14 миллионов рублей, признав виновной в нарушении порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым должен быть ограничен согласно закону РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации и (или) порядка удаления указанной информации.

Первый раз Google получил штраф в России в конце июля. Тогда размер санкций составил три миллиона рублей. Протокол выписали за невыполнение компанией обязанностей по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения или извлечения персональных данных россиян с использованием баз данных на территории РФ.