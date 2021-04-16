Gооglе обозначит Курилы как территорию России

Google согласился обозначить острова Курильской гряды в Тихом океане как территорию России. Об этом заявил депутат Госдумы, глава комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев после онлайн-переговоров с представителями компании.

«Мы обратили внимание, что <...> наши острова в Тихом океане, входящие в Курильскую гряду, не обозначены как территория Российской Федерации», — цитирует депутата РИА «Новости».

Представители Google, по его словам, согласились с доводами и запросили дополнительные материалы.

«Все, что противоречит нашему законодательству, все будет устранено в ближайшее время», — заверил Пискарев.

Курильский спор России и Японии длится больше полувека. Токио настаивает, что острова Итуруп, Кунашир и Шикотан являются японскими, и называет их своими северными территориями.

Власти Японии ссылаются на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. А Россия говорит, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны.