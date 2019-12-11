Google назвал самые популярные мемы 2019 года

Мем «Зона 51» оказался среди лидеров рейтинга из-за того, что пользователь Facebook — 20-летний Мэтти Робертс — создал в соцсети шуточное мероприятие. Он пригласил всех интересующихся темой НЛО на штурм военной базы в штате Невада («Зона 51»). «Встречаемся в закусочной Area 51 Alien Center», — написал Робертс. На событие, которые должно было состояться 20 сентября, подписались более двух миллионов человек. Около двух тысяч человек в итоге приехали к «Зоне 51».

«Он тренируется освобождать пришельцев в „Зоне 51“».

Мем «Кодзима гений» пользователи Сети посвятили японскому геймдизайнеру Хидэо Кодзиме. Россияне начали называть японца гением за его проекты, в которых он поднимал сложные темы. Однако позже выражение «Кодзима гений» просто превратилось в шутку.

В лидеры выбился мем про темную тему. Он появился после того, как социальная сеть «ВКонтакте» представила новый дизайн оформления. Пользователи мобильного приложения с апреля 2019 года могли переключать свой аккаунт на темный режим работы, то есть страница человека полностью становилась черной.

Также в топ-5 самых популярных мемов 2019 года попали «Кот за столом» и «Киану Ривз». Кроме того, россияне в этом году активно искали посты «Чикибамбони», «Хомяк», «Яйцо», «Колыван» и «Майк Вазовски».