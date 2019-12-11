Google назвал самые популярные имена и события 2019 года в России
Больше всего эксперты насчитали запросов по Евровидению-2019. Песенный конкурс проходил в израильском Тель-Авиве, где Россию представлял Сергей Лазарев. Он исполнил композицию Scream и принес стране бронзу.
Также в Google активно искали информацию о 30-летии падения Берлинской стены и интересовались матчем футбольных сборных России и Бельгии.
Среди знаменитостей пользователи выделили Юлию Началову, Децла и Анастасию Заворотнюк. Кроме того, с запросом «кто такой» вводили имена японского разработчика компьютерных игр Хидэо Кодзимы и президента Украины Владимира Зеленского.
Не обошлось и без поиска сериалов. Самым популярным телешоу в Google стала «Игра престолов», а сразу за ней идет нашумевший «Чернобыль».
«Российские пользователи следили и за светскими событиями — этот год особенно запомнился громкими свадьбами. Лидерами категории стали Ксения Собчак и Константин Богомолов», — подчеркнули специалисты Google.
Кроме событий и звезд россияне чаще всего узнавали, как делать вакуум и медитировать, а также с чем носить юбку плиссе и кюлоты.