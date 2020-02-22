Google назвал самые красивые места России. Они по-настоящему впечатляют

Река Дон, живописные скалы в Красноярске и алтайское Телецкое названы одними из самыми красивых мест в России. Всего специалисты Google включили в рейтинг 15 достопримечательностей, и каждая из них завораживает.

Топ-15 компания решила составить в честь 15-летия Google Карт. В число самых живописных мест в России вошел Дон. С тем, что река очень впечатляющая, сложно не согласиться. В компании отметили, что во время водной прогулки можно познакомиться с Ростовом-на-Дону. На набережной стоит заглянуть в кафе и обратить внимание на памятники, пишет «Интерфакс».

Следующими среди самых самых стали Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге. Это живописные скалы, которые находятся рядом с озером Шарташ.

Источник фото: wikipedia.org

Как ни странно, в рейтинге оказался футбольный стадион «Краснодара». Как пояснили в Google, сооружение считают одним из самых красивых спортивных построек в стране. «Его даже прозвали местным Колизеем», — сказали эксперты.

Еще в топ-15 включили камень Ермак в Пермском крае, корабль-музей «Гото Предестинация» в Воронеже, «падающую» башню Сююмбике в Казани.

Природный заповедник «Столбы» тоже занял одну из строчек списка. Его можно увидеть, приехав в Красноярский край. Национальный парк основали еще в 1925 году. Жители города хотели сохранить природу вокруг необычный скал — сиенитовых останцев.

Дирекция «Столбов» в 2018-м начала готовить документы о включении заповедника в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Попал в рейтинг и «Севкабель Порт» в Петербурге. Это не причал с кучей кораблей, как можно подумать. В этом месте находится одно из самых известных общественных пространств города с кафе и видом на Финский залив.

Есть в России место, где встречаются Ока и Волга. Оно находится в Нижнем Новгороде. На этой стрелке каждую реку можно отличить по цвету воды. Самыми красивыми признали и мост на остров Русский во Владивостоке вместе с Каолиновым карьером в Челябинской области.