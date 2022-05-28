Российский суд арестовал счета Google на 1 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы арестовал еще один миллиард рублей на счетах ООО «Гугл» — российской «дочки» Google. Решение приняли по двум заявлениям холдинга «Москва Медиа».

С своих исковых заявлениях холдинг попросил суд обязать компанию открыть доступ к YouTube-каналам телеканалов «Москва-24» и «Москва Доверие». По результатам заседания суд решил удовлетворить требования.

«В обосновании заявитель указывает, что непринятие мер по обеспечению иска может сделать невозможным исполнение судебного акта в будущем. Рассмотрев заявление о принятии обеспечительных мер, арбитражный суд считает, что оно подлежит удовлетворению», — сообщили в картотеке арбитражных дел.

Суд арестовал банковские счета и все движимое и недвижимое имущество, принадлежащее ООО «Гугл», на общую сумму один миллиард рублей. По каждому иску сумма поставила 500 миллионов рублей. Компании могут обжаловать решение в течение месяца.

Ранее Арбитражный суд Москвы арестовал счета и имущество ООО «Гугл» на сумму 2,5 миллиарда рублей. Заявления подавали телеканалы «Звезда», НТВ и ТНТ, «Телеканал 360» и АНО «ТВ-Новости».