Роскомнадзор объяснил, при каких обстоятельствах трафик Google могут замедлить

Штрафы в отношении Google в Роскомнадзоре назвали достаточной мерой. Это же касается и Facebook. Замедлять работу сервисов надзорный орган пока не планирует.

Глава ведомства Андрей Липов пояснил, что более радикальные меры примут в случае, если угроза от той или иной соцсети превысит ее пользу. Его слова привела газета «Известия».

«Мы соотносим объем вреда с объемом пользы, который производит тот или иной сервис. Пока мы считаем, что штрафов в отношении них (Google и Facebook — приме. ред.) достаточно», — подчеркнул Липов.

Он пояснил, что к Twitter применили «резкие меры по замедлению» из-за «непримиримых вещей, с которыми крайне сложно согласиться». В пример глава Роскомнадзора привел несколько сотен тысяч ссылок на запрещенную информацию, имеющую отношение к детям.

Законопроект о «приземлении» иностранных интернет-ресурсов, напомнил Липов, призван расширить способы экономического влияния на компании. Документ также подразумевает разную ответственность за размещение противоправной информации.

При отказе зарубежных интернет-гигантов открыть офисы в РФ и выполнить требования законодательства страны на них распространят меры понуждения. Замедление трафика и блокировку ресурса в РКН отнесли к самым жестким санкциям.

Западные соцсети, уточнило Ura.Ru в Telegram, связались с Роскомнадзором после ограничения трафика Twitter. Диалог об удалении запрещенного контента «с трудом, но ведется».