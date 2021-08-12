Google изучил поисковые запросы россиян 15-летней давности

Отслеживающий самые быстрорастущие запросы сервис Google Trends сообщил, что в 2006 году наибольшим интересом российских пользователей пользовались группа Pussycat Dolls и фильм «Пираты Карибского моря». В 2021 году они чаще всего ищут информацию об исполнителе Султане Лагучеве и фильме «Батя».

В 2006 году в категории «Музыка» лидировали Pussycat Dolls, сообщило РИА «Новости». За ними следовали группа «Город 312» и певица Rihanna. В 2021 году в топ-3 запросов вошли Султан Лагучев с песней «Горький вкус», рэпер Моргенштерн и его песня «Если я спал с тобой», третье — певица INNA с композицией Flashbacks.

15 лет назад россиян большего интересовали «Пираты Карибского моря», «Борат» и «Ледниковый период». Сейчас — фильмы «Батя», «Круэлла» и «Мортал Комбат».

В 2006 году лидерами интереса были актер Сергей Рыченков, комик Павел Воля и актер Эдвард Нортон. Сейчас в категории «новости про знаменитостей» фигурируют Моргенштерн, Зак Снайдер и Ирина Купченко.

Самыми популярными шоу 15 лет назад считались Comedy Club, «Ледниковый период» и «Фабрика звезд». В 2021 году это «Холостяк», «Последний герой» и «Дом 2».

Наступившая жара изменила интересы российских пользователей. Они начали активно искать информацию о кондиционерах и способах охладить квартиру без них. Россияне также очень хотели узнать, как помочь домашним животным перенести изматывающую жару.