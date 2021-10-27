Googlе грозит оборотный штраф в России

Компанию Google LLC привлекут к административной ответственности за повторное неудаление запрещенных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Штраф за это административное правонарушение может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота Google. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности.

В РКН указали на то, что принадлежащий Googlе YouTube систематически не выполняет требования по удалению запрещенной к распространению в России информации.

По последним данным, видеохостинг не удалил свыше 2,4 тысячи материалов, которые являются противоправными. Часть из них пропагандирует взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, есть контент, пропагандирующий зацепинг и руфинг.

Также не были удалены недостоверные данные о пандемии коронавируса и ложная информация о природных и техногенных катастрофах. Не заблокировал YouTube материалы о способах употребления наркотиков и призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях.

Только с начала этого года Google за неудаление запрещенного контента получил 16 протоколов и был оштрафован на 32,5 миллиона рублей, сообщила газета «Известия».