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    27 октября 2021, 20:17

    Googlе грозит оборотный штраф в России

    Роскомнадзор составил протокол против Googlе за повторное неудаление запрещенной информации

    Ольга Назаркина

    Компанию Google LLC привлекут к административной ответственности за повторное неудаление запрещенных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

    Googlе грозит оборотный штраф в России

    Штраф за это административное правонарушение может составлять от 1/20 до 1/10 годового оборота Google. Протокол будет передан в суд для привлечения компании к ответственности.

    В РКН указали на то, что принадлежащий Googlе YouTube систематически не выполняет требования по удалению запрещенной к распространению в России информации.

    По последним данным, видеохостинг не удалил свыше 2,4 тысячи материалов, которые являются противоправными. Часть из них пропагандирует взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, есть контент, пропагандирующий зацепинг и руфинг.

    Также не были удалены недостоверные данные о пандемии коронавируса и ложная информация о природных и техногенных катастрофах. Не заблокировал YouTube материалы о способах употребления наркотиков и призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях.

    Только с начала этого года Google за неудаление запрещенного контента получил 16 протоколов и был оштрафован на 32,5 миллиона рублей, сообщила газета «Известия».