Общество 24 января 2023, 21:57 Google без предупреждения уволила 12 тысяч сотрудников. И они устроили флешмоб в Сети Корпорация Google уволила без предупреждения 12 тысяч сотрудников по всему миру Unsplash

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Корпорация Google на днях уволила 12 тысяч сотрудников по всему миру, не предупредив об этом заранее. Потерявшие работу утверждают, что все произошло «одним днем». В соцсети LinkedIn (запрещена в России) уволенные сотрудники (Xoogler’ы) устроили флешмоб с жалобами на «капиталистов».

Пользователи соцсети пишут, что не могут «переварить» информацию об увольнении. Многие сообщают, что узнали о потере работы при попытке попасть в офис или в рабочие программы.

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«Я обнаружил, что уволен, когда пришел на работу в четыре утра, чтобы завершить важный анализ, и мой бейдж не сработал. После 17,5 года в Google это был довольно жесткий способ обнаружить, что я стал Xoogler’ом», — написал один из юзеров.

Одна из уволенных заявила, что потеря работы в Google стала для нее катастрофой, она очень любила свое место. Кто-то вместе с должностью потерял иммиграционный статус и уверенность в себе. Один работник сообщил, что отдал корпорации восемь лет и узнал об увольнении из электронного письма. Он заявил, что чувствует себя несчастным.

Исполнительный директор Google Сундар Пичаи в личном обращении пояснил, что компания нанимала персонал для другой экономической реальности, в период резкого роста, но теперь ситуация изменилась.

В начале января российские пользователи обнаружили, что перестал открываться агрегатор новостей на платформе Google. Сайт Google News не загружается, хотя его нет в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов.