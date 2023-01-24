24 января 2023, 21:57
Google без предупреждения уволила 12 тысяч сотрудников. И они устроили флешмоб в Сети
Корпорация Google уволила без предупреждения 12 тысяч сотрудников по всему миру
Корпорация Google на днях уволила 12 тысяч сотрудников по всему миру, не предупредив об этом заранее. Потерявшие работу утверждают, что все произошло «одним днем». В соцсети LinkedIn (запрещена в России) уволенные сотрудники (Xoogler’ы) устроили флешмоб с жалобами на «капиталистов».
Пользователи соцсети пишут, что не могут «переварить» информацию об увольнении. Многие сообщают, что узнали о потере работы при попытке попасть в офис или в рабочие программы.
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«Я обнаружил, что уволен, когда пришел на работу в четыре утра, чтобы завершить важный анализ, и мой бейдж не сработал. После 17,5 года в Google это был довольно жесткий способ обнаружить, что я стал Xoogler’ом», — написал один из юзеров.
Одна из уволенных заявила, что потеря работы в Google стала для нее катастрофой, она очень любила свое место. Кто-то вместе с должностью потерял иммиграционный статус и уверенность в себе. Один работник сообщил, что отдал корпорации восемь лет и узнал об увольнении из электронного письма. Он заявил, что чувствует себя несчастным.
Исполнительный директор Google Сундар Пичаи в личном обращении пояснил, что компания нанимала персонал для другой экономической реальности, в период резкого роста, но теперь ситуация изменилась.
В начале января российские пользователи обнаружили, что перестал открываться агрегатор новостей на платформе Google. Сайт Google News не загружается, хотя его нет в реестре ограниченных Роскомнадзором ресурсов.
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