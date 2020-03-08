Гонщица рассказала, что машина может значить для женщины

«Первая машина была моим всем: боевой подругой, учителем, психологом, антидепрессантом, а также серьезным испытанием для нервной системы, потому что это была „Ока“! Именно благодаря ей я начала разбираться в устройстве автомобиля, научилась самостоятельно менять колеса, выкручивать залитые свечи, заряжать аккумулятор», — заявила Фролова.

Собеседница добавила, что сейчас много выдающихся женщин в дрифте, ледовых гонках, ралли и кроссе. Фролова сама организовала женскую гоночную серию «Автоледи» в Тольятти. Она отметила, что этот проект уже перерос просто формат гонок. Многие женщины в рамках этих соревнований подружились, обрели поддержку и начали совершенствоваться в управлении автомобилем.

Гонщица пожелала всем женщинам в день 8 Марта не ограничивать свои интересы и пробовать силы во всем.