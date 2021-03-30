Маньяков предложили обязать перечислять гонорары жертвам

В Госдуме разрабатывается законопроект, по которому все гонорары за интервью и книги преступники должны будут переводить своим жертвам или их родственникам, рассказал депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Поводом для инициативы послужило интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком Виктором Моховым, который вышел на свободу в начале марта. Откровения преступника, который почти четыре года удерживал двух девушек в подвале, вызвали скандал и разговоры о том, можно ли давать в СМИ слово насильникам и убийцам, а также платить им гонорары.

«Мы пока только начинаем работу над инициативой. Сейчас коллеги прорабатывают текст, изучают юридическое поле, чтобы посмотреть, как можно это реализовать. <…> Уже есть кое-какие наработки. Но внести мы пока ничего не можем, потому что это дело небыстрое», — сообщил Ревенко в интервью RT.

Однако по предположениям юристов, такую инициативу реализовать на практике будет трудно.

Свыше 90% гонораров в таких случаях, по словам адвоката Шота Горгадзе, передаются неофициально, и контролировать это невозможно.

«Кроме того, это очень спорная инициатива и сомнительная с точки зрения морали. Например, семья потеряла ребенка в результате действий маньяка. А потом он выходит на свободу и рассказывает, как убивал, и перечисляет родителям деньги», — отметил адвокат. По его мнению, более действенным законом было бы запретить маньякам давать интервью о событиях преступления.

В данном случае, как полагает адвокат, большую роль играют права и свободы жертв преступников и именно их надо ставить в приоритет.

Подобные интервью с преступниками могут быть опасны для общества, считает адвокат Московской коллегии адвокатов полковник МВД в отставке Евгений Черноусов. По его словам, нельзя брать интервью у этих людей, потому что сейчас молодые люди подвержены тому, что таким образом можно прославиться. Этот пример заразительный», — отметил Черноусов.

При этом одна из жертв скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала RT, что в других странах есть практика перечисления гонораров жертвам. В ее фонде «Непобежденная» обсуждаются меры защиты жертв насилия, отметила Екатерина. И самая важная из мер — это контроль соцсетей преступника, чтобы он больше никак не вторгался в жизнь жертвы.

Екатерина Мартынова попросила Следственный комитет предоставить ей государственную защиту. Также она потребовала завести новое уголовное дело. В беседе с «360» она пояснила, что рассматривает поведение Мохова, как угрозу своей жизни и безопасности.