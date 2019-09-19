  • Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры

    19 сентября 2019, 22:54

    Анастасия Максимовских, Татьяна Петрова

    Предприниматель из Истры меняет селфи на рыбу. Владелец рыбного магазина организовал квест. От точки до точки надо ездить на велосипеде, победителю достается большая туша лосося. Задание было простое — сделать несколько фото, правда, не где угодно, а в определенных местах.
    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры

    Дмитрий — заядлый велосипедист. Приучил к спорту и всю свою семью. Все вместе они исколесили уже все вокруг Истры.

    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    До многих уголков можно добраться только на двухколёсном транспорте. Дмитрий захотел, чтобы там побывало как можно больше людей.

    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Мы видим очень красивые места, замечательные родники. И очень хотелось, чтобы эти родники смогли увидеть другие люди, которые по каким-то причинам не выбираются в лес. И поэтому у меня родилась идея проведения велоквеста», — говорит Дмитрий Наумов.

    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Придумал маршрут, разместил афишу в интернете. А чтобы народ подтянулся — назначил приз. Дмитрий владеет рыбным магазином, поэтому над трофеем долго не думал — 8 килограммов лосося — самому быстрому. Участники молниеносно нашлись, причем не только местные. Приехали велосипедисты даже из Химок.

    Каждому участнику с помощью карты было необходимо найти родники. Заселфиться на их фоне и приехать к финишу. Маршрут выбирает сам участник. Так, химкинские велолюбители застряли на старте — ориентироваться в незнакомой местности сложно.

    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Маршрут составил почти 30 километров — несколько часов пути по самым живописным местам округа. Неожиданно для всех победили химчане, хоть и стартанули последними. Оказалось, у команды был небольшой козырь. Ксения — четырехкратная чемпионка мира по вело-ориентированию, а ее напарник — по лыжному ориентированию.

    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    Все по правилам: посетили все родники, финишировали первыми. И получили заслуженную награду. Но без приза в этом квесте не ушел никто.

    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры | Изображение 6
    Источник фото: телеканал «360»

    Активист-предприниматель уверяет — на этом не остановится. Уже придумал новый маршрут и новое задание. Следующий квест решил провести весной.

    Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры | Изображение 7
    Источник фото: телеканал «360»