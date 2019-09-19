Гонка за 8-килограммовым лососем. Новый квест придумал бизнесмен из Истры
Дмитрий — заядлый велосипедист. Приучил к спорту и всю свою семью. Все вместе они исколесили уже все вокруг Истры.
До многих уголков можно добраться только на двухколёсном транспорте. Дмитрий захотел, чтобы там побывало как можно больше людей.
«Мы видим очень красивые места, замечательные родники. И очень хотелось, чтобы эти родники смогли увидеть другие люди, которые по каким-то причинам не выбираются в лес. И поэтому у меня родилась идея проведения велоквеста», — говорит Дмитрий Наумов.
Придумал маршрут, разместил афишу в интернете. А чтобы народ подтянулся — назначил приз. Дмитрий владеет рыбным магазином, поэтому над трофеем долго не думал — 8 килограммов лосося — самому быстрому. Участники молниеносно нашлись, причем не только местные. Приехали велосипедисты даже из Химок.
Каждому участнику с помощью карты было необходимо найти родники. Заселфиться на их фоне и приехать к финишу. Маршрут выбирает сам участник. Так, химкинские велолюбители застряли на старте — ориентироваться в незнакомой местности сложно.
Маршрут составил почти 30 километров — несколько часов пути по самым живописным местам округа. Неожиданно для всех победили химчане, хоть и стартанули последними. Оказалось, у команды был небольшой козырь. Ксения — четырехкратная чемпионка мира по вело-ориентированию, а ее напарник — по лыжному ориентированию.
Все по правилам: посетили все родники, финишировали первыми. И получили заслуженную награду. Но без приза в этом квесте не ушел никто.
Активист-предприниматель уверяет — на этом не остановится. Уже придумал новый маршрут и новое задание. Следующий квест решил провести весной.