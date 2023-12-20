Общество 20 декабря 2023, 19:18 Гонка на яхтах стартовала в Сочи

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Трехдневная гонка на яхтах стартовала в Сочи. В город приехали лучшие яхтсмены страны и члены Олимпийской сборной, сообщили на сайте телеканала ОТР.

Такая гонка считается абсолютно новым форматом парусных соревнований среди профессионалов. На старт вышли 12 лодок, дистанцию они проходят в среднем за полчаса. Экипаж формировался путем жеребьевки прямо перед стартом.

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Отмечается, что ход турнира сильно зависит от погоды. Сегодня участникам повезло — волна доходила до двух метров, а ветер до 10 узлов.