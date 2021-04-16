Гоняющих саранчу кошачьих лемуров в Московском зоопарке сняли на видео

Кошачьи лемуры после зимовки перебрались в уличные вольеры рядом с Домом приматов. Животные радуются теплу и возможности снова играть на свежем воздухе. В первый же день переезда они устроили охоту на саранчу, рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.

Хотя кошачьи лемуры в основном питаются овощами, фруктами и другой растительной пищей, они с удовольствием гоняются по вольеру за насекомыми. По словам сотрудников, иногда кажется, что им интереснее поймать ту же саранчу, чем съесть ее.

В пресс-службе также объяснили, что красивый полосатый хвост у кошачьих лемуров нужен им не просто для красоты. Он выполняет много функций. В частности, он нужен для передачи информации. В период ухаживаний самец привлекает им внимание самок. Хвост также помогает приматам держать равновесие во время прыжков, а ночью служит пушистым одеялом и не дает замерзнуть.

Накануне Московский зоопарк показал первый весенний забег жирафа Липы. Она радостно скакала по вольеру. Компанию ей составила зебра Дебора.