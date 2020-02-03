«Это голый идеализм. Выходит, что в Сети должно быть организовано некое пространство, где каждый может говорить то, что он хочет, делать то, что он хочет, то есть полная свобода», — заметил член Совфеда.

Это напомнило ему историю с анархистами, которые пытались создать государство без вмешательства органов власти в жизнь людей. Однако в начале XX века эти теории показали свою беспомощность, и людям пришлось от них отказаться.

По мнению парламентария, Facebook может стать платформой для преступников, если соцсеть будет работать по принципу «свободного пространства в Интернете».

По словам Климова, это тоже самое, что печатать в бесплатной газете с огромными тиражами объявления с призывами кого-то расстрелять, зарезать или сжечь.

«В праве ли государство потребовать данные о разместившем такие объявления? В праве! Вот и все», — резюмировал сенатор.