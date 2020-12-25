Голых мужчин заметили в окнах правительства Удмуртии. Но у этого нашлось заурядное объяснение

В соцсетях появилась фотография здания правительства Удмуртии, где в одном из окон видны обнаженные мужчины. Как выяснилось, на снимок попали рабочие, которые просто переодевались. Об этом «360» рассказала пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик.

«Это рабочие, сразу говорю, никакой „клубнички“ там нет. <…> Это рабочие, которые переодевались в рабочую форму. Они трудятся в здании и работают в темное время суток, когда сотрудники уходят домой, чтобы друг другу не мешать», — пояснила Пальчик.

Она добавила, что сейчас в одном из помещений здания идет ремонт. После публикации фотографии и бурного обсуждения рабочих попросили больше не переодеваться перед окнами.

Источник фото: соцсети

Снимок с рабочими сделали жители Ижевска с Центральной площади. Фотография сразу же облетела социальные сети. Многие предположили, что в кадр могли попасть строители. При этом пользователей обеспокоило, что рядом с правительством строят Ледовый городок для детей, которые тоже могли увидеть обнаженных мужчин.