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    25 декабря 2020, 09:58

    Голых мужчин заметили в окнах правительства Удмуртии. Но у этого нашлось заурядное объяснение

    Василиса Андреева, Дарья Бунякова

    В соцсетях появилась фотография здания правительства Удмуртии, где в одном из окон видны обнаженные мужчины. Как выяснилось, на снимок попали рабочие, которые просто переодевались. Об этом «360» рассказала пресс-секретарь главы Удмуртии Светлана Пальчик.

    «Это рабочие, сразу говорю, никакой „клубнички“ там нет. <…> Это рабочие, которые переодевались в рабочую форму. Они трудятся в здании и работают в темное время суток, когда сотрудники уходят домой, чтобы друг другу не мешать», — пояснила Пальчик.

    Она добавила, что сейчас в одном из помещений здания идет ремонт. После публикации фотографии и бурного обсуждения рабочих попросили больше не переодеваться перед окнами.

    Голых мужчин заметили в окнах правительства Удмуртии. Но у этого нашлось заурядное объяснение | Изображение 1
    Источник фото: соцсети

    Снимок с рабочими сделали жители Ижевска с Центральной площади. Фотография сразу же облетела социальные сети. Многие предположили, что в кадр могли попасть строители. При этом пользователей обеспокоило, что рядом с правительством строят Ледовый городок для детей, которые тоже могли увидеть обнаженных мужчин.