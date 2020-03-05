Голунова направили на психиатрическую экспертизу

«Я получил направление от СК на психиатрическую экспертизу», — заявил Голунов. Собеседник агентства добавил, что в детстве наблюдался у психиатра, когда его отдали в логопедический детский сад. В начале 2000-х его карточка ушла в архив, а в 2013 году он получил паспорт моряка. Для этого он прошел психиатрическую экспертизу. Врачи определили, что Голунов здоров.

Ивана Голунова задержали Москве в июне 2019-го. Полицейские якобы нашли у него наркотики. Сам журналист с этим не согласился и заявил, что ему их подбросили. Это оказалось правдой. Против пятерых полицейских, причастных к этому, возбудили уголовные дела. История Голунова вызвала широкий общественный резонанс. После расследования обвинения с него сняли и дело закрыли. Прокуратура Западного округа Москвы извинилась перед журналистом.