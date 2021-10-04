Голунов выпустил расследование о деле с неисправными лифтами

Журналист Иван Голунов выпустил расследование о неисправном лифте жилого комплекса «Арт» в Красногорске. В результате ЧП чуть не погибла 26-летняя девушка Юлия. Материал вышел на сайте «Беспощадный пиарщик».

Речь идет о случае, который произошел 7 сентября. Девушка ехала к себе в квартиру на 31-й этаж, когда лиф стал разгоняться и доехал до последнего, 44-го этажа. Кабина ударилась о крышу шахты и стала падать вниз, там ее поймал «ловитель» — это механизм, который останавливает движение лифта при превышении скорости.

Из-за удара Юлию подбросило, она ударилась о потолок лифта. Медики диагностировали у нее перелом шейных позвонков, многочисленные раны лица от осколков разбившегося светильника, закрытую черепно-мозговую травму.

По факту случившегося СК открыл уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Голунов написал, что за прошедшие 10 лет это уже третье уголовное дело, которое завели после аварий лифтов. При этом он отметил, что последний случай в Красногорске стал первым, когда дело завели из-за травмы, а не из-за гибели человека.