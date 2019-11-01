Голунов пришел в суд в бронежилете

Сотрудники ФСБ в масках сопровождали журналиста Ивана Голунова на судебное заседание. Сам он явился в Басманный суд Москвы в бронежилете.

Адвокат Голунова Сергей Бадамшин объяснил внешний вид журналиста и его сопровождение тем, что он находится под государственной защитой. Об этом рассказало РИА «Новости».

В суд вместе с Голуновым пришли трое силовиков, чьи лица были скрыты масками.

Само заседание перенесли на 11 ноября. У Следственного комитета потребовали материалы проверки по делу журналиста.

Ивана Голунова задержали летом в Москве. Полицейские уверяли, что нашли у него наркотическое вещество мефедрон.

Адвокат Голунова попросил, чтобы делом журналиста занялась ФСБ Подробнее

Против мужчины возбудили уголовное дело. Но потом преследование отменили, объяснив «недоказанность участия» Голунова во вменяемом ему преступлении. По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили.

После скандала с Иваном Голуновым своих постов лишились глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.