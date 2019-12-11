Голунов пожаловался в ФСБ на полицейских

Журналист Иван Голунов написал заявление о преступлении, которое совершили против него, и передал его сотрудникам ФСБ. Речь идет о применении насилия и фальсификации доказательств.

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«Я с адвокатом сходил в приемную ФСБ. Там мы подали заявление о преступлении. Чтобы наконец было зарегистрировано сообщение о преступлении — фальсификации доказательств и применении насилия», — рассказал «Интерфаксу» Голунов.

Журналист указал в заявлении, что 28 ноября получил ответ от СК. Следователи заявили, что нет обстоятельств, которые указывают на преступление против Голунова. Кроме того, в СК заверили, что нет оснований и для проведения проверки.

В конце октября адвокаты Голунова пожаловались на следователя за бездействие и нарушение прав журналиста. Позже Генпрокуратура решила, что оснований для удовлетворения претензии нет, и отклонила обращение.

Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве. Во время досмотра у него нашли свертки с порошкообразным веществом. Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Дело приобрело большой общественный резонанс и широкую огласку.

Через пять дней после задержания министр внутренних дел Владимир Колокольцев объявил о прекращении дела в отношении Голунова.