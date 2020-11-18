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    18 ноября 2020, 12:47

    Голую женщину с ребенком заметили на улицах Сочи

    Дарья Морозова

    Жители Сочи заметили женщину и ребенка, которые разгуливали голые по улицам. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на соцсети.

    В интернете появилось видео, на котором женщина раздевается и раздевает ребенка, а потом выкидывает всю одежду в мусорку.

    В пресс-службе УВД по Сочи этот инцидент подтвердили. По данным ведомства, виновников происшествия доставили в больницу.

    «Данный факт имел место. Дежурный вызвал на место бригаду врачей скорой помощи», — пояснили в ведомстве.