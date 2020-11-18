Голую женщину с ребенком заметили на улицах Сочи
Жители Сочи заметили женщину и ребенка, которые разгуливали голые по улицам. Об этом сообщил сайт «Юга.ру» со ссылкой на соцсети.
В интернете появилось видео, на котором женщина раздевается и раздевает ребенка, а потом выкидывает всю одежду в мусорку.
В пресс-службе УВД по Сочи этот инцидент подтвердили. По данным ведомства, виновников происшествия доставили в больницу.
«Данный факт имел место. Дежурный вызвал на место бригаду врачей скорой помощи», — пояснили в ведомстве.