Голубые собаки начали разгуливать под Нижним Новгородом. Фото

Жители Дзержинска начали активно делиться фотографиями собак с голубой шерстью. Многие считают, что виноват в этом местный химзавод. Конкурсный управляющий акционерного общества «Дзержинское оргстекло» Андрей Мисливец не исключил, что животные могли изваляться в остатке какой-нибудь химии.

На опубликованных фотографиях видно, что как минимум несколько собак стали полностью голубыми. Цвет лег почти равномерно.

«Может быть, в одном из корпусов нашли остатки какой-то химии — медный купорос, например, извалялись в нем. Несколько лет назад, я слышал, замечали, что некоторые собаки окрашивались в какие-то неестественные цвета. Тоже что-то нашли, их же никто не контролирует», — передало РИА «Новости» слова Мисливеца.

Источник фото: соцсети

Пользователи соцсетей отметили, что неизвестно, как долго проживут собаки после такой концентрации химических веществ. А кто-то добавил, что скоро краска проникнет и во внутренние органы. Завод несколько лет назад был признан банкротом. Но на территории остались заброшенные здания.

Несколько дней назад Счетная палата выпустила отчет, посвященный восстановлению российских водоемов в 2012–2020 годах. Наибольшие проблемы аудиторы увидели в Свердловской области. За последние 10 лет там зафиксировали больше всего случаев высокого и экстремального высокого загрязнения рек и озер.