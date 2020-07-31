Голубого тунца весом почти 200 килограммов поймали на Курилах

Уточняется, что это первая рыба таких размеров, которую доставили во Владивостокский морской рыбный порт. Гигантский тунец попал в трал корабля «Бухта Наталии», информирует «Газета.ру».

«К причалу ОАО „Владморрыбпорт“ пришвартовалось судно „Бухта Наталии“, которое доставило улов рекордных размеров. Крупный голубой тунец весом 184 килограмма успешно выгружен на хранение в холодильник № 2», — рассказали в порту.

В целом было поймано более 10 крупных рыбин общим весом более 2500 килограммов. По словам дальневосточных рыбаков, этот улов является огромным достижением.