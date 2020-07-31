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    31 июля 2020, 13:50

    Голубого тунца весом почти 200 килограммов поймали на Курилах

    Полина Петрова

    Голубого тунца весом почти 200 килограммов выловили в районе Южных Курил, сообщило РИА «Новости».
    Голубого тунца весом почти 200 килограммов поймали на Курилах

    Уточняется, что это первая рыба таких размеров, которую доставили во Владивостокский морской рыбный порт. Гигантский тунец попал в трал корабля «Бухта Наталии», информирует «Газета.ру».

    «К причалу ОАО „Владморрыбпорт“ пришвартовалось судно „Бухта Наталии“, которое доставило улов рекордных размеров. Крупный голубой тунец весом 184 килограмма успешно выгружен на хранение в холодильник № 2», — рассказали в порту.

    В целом было поймано более 10 крупных рыбин общим весом более 2500 килограммов. По словам дальневосточных рыбаков, этот улов является огромным достижением.

    Новости SMI.FM