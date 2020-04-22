«Голуби не могут взлететь!» Подмосковье обдул сильнейший ветер

Погода в Москве и Подмосковье сейчас — явно не для прогулок. И дело не только в самоизоляции. В МЧС сегодня предупредили о сильных порывах ветра до 20 метров в секунду. Люди ощутили уже это на себе и поделились впечатлениями в социальных сетях.

В некоторых районах сообщают о поваленных деревьях. Так, жители Химок рассказали, что дерево упало прямо на теплотрубу, из-за этого кипяток хлынул наружу.

В Бронницах подписчики одного из пабликов переживают, как бы из-за сильного ветра не рухнул строительный кран — его качает из стороны в сторону.

Жители СНТ «Ромашкино» в Чеховском городском округе рассказали про птиц, которые не в силах сопротивляться стихии: «Сегодня сильнейший ветер, настолько сильный, что даже чьи-то залетевшие на участок домашние голуби не могут взлететь, чтобы вернуться домой!».

В Истре думают, что делать с птенцом, который выпал из гнезда из-за ветра.

Накануне о сильном ветре в столичном регионе предупредили в МЧС. Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Спасатели попросили жителей соблюдать осторожность на улице.