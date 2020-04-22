«Голуби не могут взлететь!» Подмосковье обдул сильнейший ветер
В некоторых районах сообщают о поваленных деревьях. Так, жители Химок рассказали, что дерево упало прямо на теплотрубу, из-за этого кипяток хлынул наружу.
В Бронницах подписчики одного из пабликов переживают, как бы из-за сильного ветра не рухнул строительный кран — его качает из стороны в сторону.
Жители СНТ «Ромашкино» в Чеховском городском округе рассказали про птиц, которые не в силах сопротивляться стихии: «Сегодня сильнейший ветер, настолько сильный, что даже чьи-то залетевшие на участок домашние голуби не могут взлететь, чтобы вернуться домой!».
В Истре думают, что делать с птенцом, который выпал из гнезда из-за ветра.
Накануне о сильном ветре в столичном регионе предупредили в МЧС. Порывы могут достигать 15–20 метров в секунду. Спасатели попросили жителей соблюдать осторожность на улице.