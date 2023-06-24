24 июня 2023, 08:17
Голубев сообщил об ограничении движения транспорта из Ростова-на-Дону на двух направлениях
Движение транспорта ограничили на северном и таганрогском направлениях из Ростова-на-Дону
Временные ограничения движения транспорта на северном и таганрогском направлениях ввели в Ростове-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.
«Есть временные ограничения на северном и таганрогском направлениях из Ростова-на-Дону. В самом городе муниципальный транспорт работает», — написал он.
Реклама
Голубев уточнил, что пригородный и железнодорожный транспорт из Аксая, Батайска и Азова продолжил работу в штатном режиме.
Ранее глава региона сообщал, что в Ростове-на-Дону также временно изменят схемы работы общественного городского транспорта. Самую актуальную информацию местные жители смогут получить на сайте городской администрации.
Также стало известно, что в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, которые планировали провести в субботу и воскресенье. Жителей попросили доверять только официальным источникам информации.
Россия
Реклама
Реклама