Общество 24 июня 2023, 08:17 Голубев сообщил об ограничении движения транспорта из Ростова-на-Дону на двух направлениях Движение транспорта ограничили на северном и таганрогском направлениях из Ростова-на-Дону РИА «Новости»

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Временные ограничения движения транспорта на северном и таганрогском направлениях ввели в Ростове-на-Дону. Об этом в Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

«Есть временные ограничения на северном и таганрогском направлениях из Ростова-на-Дону. В самом городе муниципальный транспорт работает», — написал он.

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Голубев уточнил, что пригородный и железнодорожный транспорт из Аксая, Батайска и Азова продолжил работу в штатном режиме.

Ранее глава региона сообщал, что в Ростове-на-Дону также временно изменят схемы работы общественного городского транспорта. Самую актуальную информацию местные жители смогут получить на сайте городской администрации.

Также стало известно, что в Ростове-на-Дону отменили все массовые мероприятия, которые планировали провести в субботу и воскресенье. Жителей попросили доверять только официальным источникам информации.