Общество 24 июня 2023, 09:02 Голубев призвал не выезжать на трассу М-4 из-за многокилометровых пробок Губернатор Голубев: настоятельно прошу жителей не выезжать на трассу М-4 РИА «Новости»

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Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал воздержаться от поездок по трассе М-4. Об этом говорится в Telegram-канале главы региона.

«Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 „Дон“», — отметил он.

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Он обратил внимание на ограничения движения на нескольких участках федеральной трассы: в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово. В этих местах образовались многокилометровые заторы.

Голубев поручил организовать доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.

Ранее губернатор Ростовской области проинформировал об ограничении движения транспорта из Ростова-на-Дону на двух направлениях: северном и таганрогском. При этом пригородные автобусы и электрички из Аксая, Батайска и Азова ходят в штатном режиме. Актуальную информацию публикуют на сайте городской администрации.