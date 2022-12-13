Эксклюзив 13 декабря 2022, 17:08 «Головокружения и бессонница». Жена Виктора Бута рассказала о его состоянии Супруга Виктора Бута заявила о его проблемах со здоровьем после пребывания в тюрьме в США РИА «Новости»

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Вернувшийся в Россию из американской тюрьмы предприниматель Виктор Бут проходит медицинское обследование, рассказала «360» его супруга Алла. По ее словам, в США бизнесмену не оказывали должной помощи, поэтому сейчас он испытывает ряд проблем со здоровьем.

Собеседница «360» уточнила, что 13 декабря Виктор Бут проходит обследования.

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«К этому у него были всяческие показания. То есть у него и головокружения, и бессонница, и переутомление. Мы уже просто не могли это откладывать. В госпиталь он не вернулся. Сегодня проходит обследование полностью и по результатам, если будут к тому показаниям, будет госпитализация. Информации пока нет. Но были к этому предпосылки», — подчеркнула Алла Бут.

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Супруга предпринимателя призналась, что очень переживает за него. В американской тюрьме Виктору Буту не оказывали медицинскую помощь. Сегодняшние проблемы со здоровьем могут быть как последствием перенесенного ковида, так и неустановленной болезни — в США бизнесмена не лечили.

«Поэтому сейчас этот эмоциональный подъем спадет, и могут быть любые выбросы любых заболеваний», — рассказала собеседница «360».

Она призналась, что до сих пор в полной мере не осознала возвращение супруга. Все случившееся кажется ей сном или фильмом.

«У меня начинается фобия, что его нет. Я ему постоянно звоню, потому что мне уже страшно, что это мне приснилось. Нужно время, чтобы прийти в себя. Потому что это стресс. Для нас для всех», — добавила супруга освобожденного предпринимателя.

Ранее в мессенджере Telegram появился канал от имени Виктора Бута. Его жена назвала канал фейковым и добавила, что бизнесмен не регистрировал страницы в социальных сетях.