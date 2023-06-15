Общество 15 июня 2023, 10:40 Голосовой помощник приложения «Моя Москва» получил имя Жители столицы выбрали имя голосовому помощнику приложения «Моя Москва» Сайт мэра и правительства Москвы

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Голосовой помощник приложения «Моя Москва» получил имя, рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Борис Фролов.

В рамках проекта «Активный гражданин» жители столицы выбрали имя «Москва» для голосового помощника в приложении «Моя Москва».

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Более 175 тысяч человек приняли участие в голосовании, из которых 46 тысяч отдали предпочтение имени «Москва», 45 тысяч выбрали имя «Мос», 36 тысяч — «Маша», 14 тысяч — «Катя», а 13,6 тысяч — «Анна».

Голосовой помощник поможет получить городские услуги, записаться на прием к врачу, оплатить счета и задать повседневные вопросы. Для распознавания запросов использовали технологии искусственного интеллекта. С 2019 года приложение скачали 4,9 миллиона пользователей.