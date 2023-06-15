15 июня 2023, 10:40
Голосовой помощник приложения «Моя Москва» получил имя
Жители столицы выбрали имя голосовому помощнику приложения «Моя Москва»
Голосовой помощник приложения «Моя Москва» получил имя, рассказал заместитель руководителя департамента информационных технологий столицы Борис Фролов.
В рамках проекта «Активный гражданин» жители столицы выбрали имя «Москва» для голосового помощника в приложении «Моя Москва».
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Более 175 тысяч человек приняли участие в голосовании, из которых 46 тысяч отдали предпочтение имени «Москва», 45 тысяч выбрали имя «Мос», 36 тысяч — «Маша», 14 тысяч — «Катя», а 13,6 тысяч — «Анна».
Голосовой помощник поможет получить городские услуги, записаться на прием к врачу, оплатить счета и задать повседневные вопросы. Для распознавания запросов использовали технологии искусственного интеллекта. С 2019 года приложение скачали 4,9 миллиона пользователей.
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Москва 2023
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