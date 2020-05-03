Голосовой помощник поможет москвичам продлить пропуска

Он пояснил, что теперь при звонке в контакт-центр необязательно ждать ответа оператора. Голосовой помощник подскажет всю нужную информацию о пропусках.

«Мы постоянно дополняем базу знаний голосового помощника новой, актуальной информацией, чтобы он мог консультировать горожан по наиболее распространенным вопросам, связанным с цифровыми пропусками и режимом повышенной готовности в целом», — заявил Андрей Савицкий.

Также он уточнил, что на странице обратной связи mos.ru есть специальный чат-бот, который может рассказать пользователю о том, какая информация нужна для продления пропуска.

Пропускной режим начал действовать в Москве с середины апреля. На время действия в городе режима повышенной готовности, жителям разрешено ездить на своих автомобилях или в общественном транспорте только после получения пропусков. Работодатели беспрерывных и важных производств могут оформить своим работникам постоянные пропуска.

Однако после 4 мая их требуется продлить. Остальным жителям российской столицы нужно получать разрешения на каждую поездку. Делать это можно два раза в неделю. Без пропуска можно выходить в ближайшие аптеку и магазин, выгуливать домашних животных и выбрасывать мусор. Такие же меры приняли в Московской области. Но там ограничения на количество поездок нет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в городе количество выдаваемых пропусков могут сократить.