Общество 05 декабря 2023, 12:18 Голосовой помощник начал озвучивать данные из МЭШ об успеваемости детей Ракова: «Алиса» начала озвучивать задания на дом, оценки и пропуски детей из МЭШ Сайт мэра и правительства Москвы

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Голосовой помощник «Алиса» теперь будет озвучивать домашние задания, оценки и другую информацию из «Московской электронной школы» (МЭШ). Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, новшества позволят родителям и ученикам не забывать об учебных задачах и быть в курсе важных моментов жизни школьника. Теперь им достаточно задать всего один вопрос, чтобы получить информацию об оценках, занятиях, пропусках, каникулах и многом другом.

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«Алиса» теперь может стать не просто голосовым помощником, а действительно полноправным ассистентом ребенка в учебе», — добавила Ракова.

В пресс-службе столичного комплекса соцразвития добавили, что получить данные об успеваемости ребенка можно, сказав: «Как дела в школе?». После кодовой фразы Алиса сообщит всю нужную информацию.

Помимо этого, голосовой помощник знает ответы и на другие запросы пользователей. Он всегда готов подсказать, какие задания на дом нужно сделать, и перечислить уже выполненные.

Ранее Минпросвещения анонсировало выпуск учебников по всем школьным предметам.