Голосовать за ремонт можно онлайн. Жители Подмосковья одобрили правки в Жилищном кодексе

Собственникам квартир станет проще решать судьбу своего дома. Сделать жизнь удобнее предлагают депутаты Госдумы.

Дело в том, что важные решения, например, выбор управляющей компании или нюансы капитального ремонта, принимаются на общем собрании жильцов. Организовать такую встречу весьма проблематично — в некоторых домах по тысяче квартир. Можно проголосовать на бумаге, но для этого нужно обойти всех соседей. Тоже непросто. Но в скором будущем все может измениться.

Источник фото: телеканал «360»

Сейчас собрания собственников многоквартирного дома проходят шумно и решить серьезные проблемы не всегда просто. Есть и более цивилизованный способ: голосование. Но обходить с бланками придется каждую квартиру, что занимает много времени и сил.

«От каждого получить подписанную бланк-бумажку — это трудоемко. У нас предыдущий опыт показывает: на то, чтобы провести голосование, нужно около трех месяцев», — отметил Юрий Радар, старший по дому.

Альтернативу таким собраниям готовы предложить в Госдуме — поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации. Уже подготовлены два законопроекта, которые должны сделать процедуру удобной для собственников.

Во-первых, голосование предлагают проводить онлайн. В этом помогут ГИС ЖКХ, портал Госуслуг и менее официальные ресурсы. При этом те, кто с компьютером не дружит, например, пожилые люди, могут проголосовать в традиционной форме.

«Это может быть ГИС ЖКХ, могут быть Госуслуги, а может быть любой другой ресурс. В целом в общедомовом чате это тоже можно зафиксировать и провести при определенных условиях, мы их ко второму чтению пропишем, чтобы мошенничество исключить в данной конструкции», — уточнил Сергей Пахомов, депутат Госдумы.

Источник фото: телеканал «360»

Еще один вариант — формат конференции: от какого-то количества собственников, например, жителей одного подъезда или этажа, назначается делегат, доверенное лицо. Избранный, собрав мнения соседей, приведет их к общему знаменателю и проголосует. Если, конечно, сами владельцы квартир не будут прятаться от голосования.

«Если мы выбираем делегатов, значит, наши делегаты будут голосовать так, как они считают нужным, или так, как мы поручили. Конечно, какие-то должны быть и будут границы у этого выбора», — подчеркнул Сергей Пахомов.

Среди жителей многоквартирных домов уже есть желающие выступить в роли тех самых делегатов.

«Я согласна, я их всех знаю — люди хорошие. Мы общаемся, так что все будет нормально, я думаю. Мы пообщаемся, я в каждую квартиру зайду, расскажу», — сказала Валентина Жарникова, жительница дома 78 по Юбилейному проспекту (Реутов).

Сейчас законопроекты на рассмотрении в правительстве. О сроках принятия пока не говорят, примерный ориентир — полгода. Главное, уверены авторы, чтобы жители были неравнодушны к судьбе своего дома и понимали — она в руках собственников.