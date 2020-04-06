Голосование за размер взноса в СНТ предложили проводить заочно

По мнению Кутепова, из-за риска распространения коронавирусной инфекции и введения режима всеобщей самоизоляции форму проведения голосований следует изменить.

«Поэтому целесообразно допустить проведение общих собраний в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года в форме заочного голосования по ряду вопросов», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что средний возраст членов СНТ попадает в группу риска при пандемии коронавируса.

«При этом, возможность принятия решений, по меньшей мере, по вопросам избрания органов управления, утверждение сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества», — добавил Кутепов.

Председатель убежден, что заочная форма позволит оперативно решать значимые вопросы, не нарушая режим самоизоляции.