    06 апреля 2020, 10:12

    Голосование за размер взноса в СНТ предложили проводить заочно

    Ольга Ситникова

    Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с инициативой заочных голосований в садоводческих товариществах. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По мнению Кутепова, из-за риска распространения коронавирусной инфекции и введения режима всеобщей самоизоляции форму проведения голосований следует изменить.

    «Поэтому целесообразно допустить проведение общих собраний в период с 1 мая по 31 декабря 2020 года в форме заочного голосования по ряду вопросов», — отметил сенатор.

    Он подчеркнул, что средний возраст членов СНТ попадает в группу риска при пандемии коронавируса.

    «При этом, возможность принятия решений, по меньшей мере, по вопросам избрания органов управления, утверждение сметы, размера и порядка уплаты взносов, а также утверждения финансово-экономического обоснования взносов и платы является критически важной для функционирования товарищества», — добавил Кутепов.

    Председатель убежден, что заочная форма позволит оперативно решать значимые вопросы, не нарушая режим самоизоляции.