Общество 08 февраля 2024, 08:07 Голосование за президента России в Донбассе проведут за неделю до выборов — СМИ «Коммерсант»: в новых регионах РФ выборы президента пройдут досрочно РИА «Новости»

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В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях выборы президента России пройдут досрочно. В них примут участие местные жители и командированные специалисты, сообщил «Коммерсант».

Голосование в новых регионах проведут примерно за неделю до всеобщих выборов с 15 по 17 марта, выяснили журналисты. Такое решение приняли из-за действующего в Донбассе и Новороссии военного положения. В этом формате президента выберут не только местные жители, но и врачи, военные, строители.

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Председатель избиркома Запорожской области Галина Катющенко заявила, что формально из-за боевых действий всю территорию региона признали труднодоступной. Благодаря этому разрешат проголосовать на дому — к жителям придут члены участковых избирательных комиссий.

Центризбирком России назначил досрочное голосование с 25 февраля по 14 марта. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что благодаря новациям и техническим средствам к выборам хорошо подготовились.